الإمارات ترسل شحنة من لقاح كورونا إلى بيلاروسيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 11 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، إلى بيلاروسيا لدعم جهودها في التصدي للجائحة.

وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الأربعاء، إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للحد من انتشار جائحة "كورونا".

كما تسهم هذه المساعدات في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها بيلاروسيا للتصدي لجائحة " كوفيد - 19"، في ظل ظهور سلالات جديدة، وللمساعدة في بلوغ مرحلة التعافي من الأزمة الصحية الراهنة.

وحرصت دولة الإمارات منذ بداية أزمة " كوفيد - 19 "، على القيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعوب في مختلف أنحاء العالم وقدمت ولا تزال تقدم الدعم والمساعدة للعديد من الدول لتجاوز تداعيات جائحة "كورونا".