تنظم سفارة الهند بالقاهرة ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندي احتفالية اليوم العالمي الثامن لليوجا بحديقة الأزهر بالقاهرة في 21 يونيو المقبل، وذلك في الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وفي إطار الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي الثامن لليوجا 2022، ستقوم سفارة الهند بالقاهرة بتنظيم فعاليات تمهيدية في مكتبة الإسكندرية يوم 12 يونيو، وفي متحف شرم الشيخ يوم 14 يونيو، وفي معبد الكرنك بالأقصر يوم 19 يونيو.

وقامت السفارة بتنظيم عدد من ورش اليوجا في نادي هليوبوليس ونادي الشمس، كما سيتم تنظيم ورشة عمل أخرى اليوم الخميس في نادي المقاولون العرب.

وتعد اليوجا جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي غير المادي للهند، وقد لاقت رواجاً عالمياً فأصبح الناس يمارسون اليوجا في مختلف البلدان حول العالم، ومنها مصر.

وتوفر اليوجا نمط حياة صحي يعمل على تحقيق التوافق بين الجسد والعقل والروح وإيجاد أسلوب متكامل للصحة والسعادة. ولا تهدف اليوجا إلى التمتع بالصحة والسعادة فقط، ولكنها تعمل أيضاً على تحقيق السلام والوئام والتقدم وتعزيز روح الإخاء.

وسعياً إلى تحقيق هذه الأهداف، أصبح يوم 21 يونيو يوماً عالمياً لليوجا بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والستين لها عام 2014، وذلك بناء على اقتراح تقدمت به الهند وتبنته 177 دولة منها مصر.

ويمثل كل تمرين من تمارين اليوجا مفتاحاً لتعزيز القدرة على التحمل والقوة والتوازن وتحقيق الانسجام.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي لليوجا في 21 يونيو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2015 عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بذلك.

واليوجا رياضة بدنية وعقلية وروحية نشأت في الهند. وفي خطابه بالأمم المتحدة عام 2014، اقترح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم 21 يونيو نظراً لأنه أطول يوم في نصف الكرة الشمالي ومن ثم فهو يعد ذو أهمية خاصة في الكثير من أنحاء العالم.