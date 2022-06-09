ألمانيا تدعم قطاع الصحة الفلسطيني بمبلغ 10 ملايين يورو

وقعت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، اتفاقية دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح قطاع الصحة الفلسطيني (دعم برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا)، والذي ينفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم توقيع الاتفاقية التي ستقدم من خلال بنك التنمية الألماني، في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين ديفيد كونز، ونائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شيتوسي نوغوتشي.

وبحسب بيان حكومي فلسطيني يهدف المشروع إلى تعزيز جهود برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا"، وتعزيز قدرات النظام الصحي في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتحسينها، لا سيما في المناطق المهمشة.

ويشمل المشروع توفير عيادات متنقلة لخدمة التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وسيكون جزء منها عبر وزارة الصحة وجزء آخر عبر مؤسسات المجتمع المدني.

وسيشمل الجانب الثاني من الاتفاقية تزويد المراكز الصحية بأجهزة طبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تعيين موظفين لمدة 12 شهرا بعد فصل الكادر الطبي في كل من الضفة وقطاع غزة والقدس.

ونقل البيان عن أوفتشا إن "الاتفاقية تأتي لدعم قدرات النظام الصحي الفلسطيني وتعزيزها، وسيخصص جزء منها لمستشفيات القدس التي واجهت مؤخرا صعوبات في توفير الخدمات الصحية، خاصة في أقسام علاج السرطان".