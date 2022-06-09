تداول 174 ألف طن بضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية، وتداول البضائع خلال الـ48 ساعة الماضية؛ حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة (صادر ووارد) بميناءي الإسكندرية والدخيلة 174 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2561 حاوية مكافئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع -في بيان اليوم الخميس- إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 52 سفينة، وعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة 33 سفينة، ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء بحري نهاد شاهين، على ضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.