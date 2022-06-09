استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال في الخليل

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بعد ظهر الخميس، استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، متأثرا بإصابته الحرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

وأوضحت أن المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلحول أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى المستشفى.

وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول، وأطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية.