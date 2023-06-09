سلاح الجو الألماني يعلن إتمام الاستعدادات للمناورة الجوية الدولية اير دفيندر 2023

أعلن سلاح الجو الألماني عن إتمام الاستعدادات للتدريب الجوي الدولي "اير دفيندر 2023" الذي يشارك فيه عدد كبير من الدول فوق أجزاء من ألمانيا.

وقال مفتش (قائد) سلاح الجو الألماني اينجو جيرهارتس في قاعدة ييجل بولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية اليوم الجمعة:" هكذا أصبح هناك ما مجموعه 25 دولة مستعدة لبدء هذا التدريب يوم الاثنين".

وأضاف جيرهارتس أن التدريب ستشارك به 250 طائرة منها 190 مقاتلة، وقال:" هذا النقل الفريد من نوعه من حيث الحجم تم في أقل من أسبوع. وهكذا أظهرنا نحن من مختلف الأسلحة الجوية أننا قادرون على الرد وعلى الفعل بسرعة شديدة".

ونوه جيرهارتس إلى أن سلاح الجو الأمريكي وحده تمكن من نقل 1500 طن من العتاد إلى ألمانيا خلال الأيام الماضية، مضيفا: "وقد سار النقل حتى الآن بشكل سلس تماما".

يذكر أن ألمانيا ستقود مناورة "اير دفيندر2023" يوم الاثنين المقبل وتستمر المناورة لمدة عشرة أيام حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وتشارك فيها 25 دولة غالبيتها من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بـ250 طائرة و10 آلاف جندي منهم 2600 جندي أمريكي؛ وهذا هو أكبر تدريب لنشر القوات الجوية في تاريخ الناتو. ويجري التخطيط لتنفيذ نحو 2000 طلعة جوية في هذا التدريب.