بوتين يعلن بدء الهجوم المضاد الأوكراني ونقل أسلحة نووية روسية لبيلاروس الشهر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب في أوكرانيا، بدأ الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره، وأن روسيا ستقوم بنقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس الشهر المقبل.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله للصحفيين اليوم الجمعة "يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هذا الهجوم بدأ".



وذكر بوتين أن هناك "قتالا عنيفا" منذ خمسة أيام، وأن الأوكرانيين لم يحققوا أهدافهم على أي قطاع من قطاعات الجبهة.



ومع ذلك، لا يمكن التحقق من ذلك بصورة مستقلة. ومنذ بداية الحرب، كان الجانب الروسي على وجه الخصوص واضحًا بصورة متكررة فى بياناته العسكرية المحرفة.



وفى الوقت ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، إن روسيا ستنقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وذكر بوتين في تصريحات متلفزة في الاجتماع بمنتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود أن استكمال منشآت التخزين في بيلاروس سيتم بحلول السابع أو الثامن من يوليو، بما يسمح ببدء نقل الأسلحة.



وأعلن بوتين في مارس أنه سينشر الأسلحة في بيلاروس لأول مرة، ليكثف مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذين أرسلوا لأوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات لمساعدتها في مكافحة الغزو الروسي.



ويصر بوتين على أن الكرملين ملتزم بتعهداته بعدم الانتشار النووى من خلال الالتزام بالحد من الأسلحة، رغم أن روسيا دربت قوات بيلاروسية على "تخزين ذخيرة تكتيكية خاصة واستخدامها" لصواريخ إسكندر قصيرة المدى في إطار المبادرة.