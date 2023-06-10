عمرو أديب يطرح 3 تساؤلات بشأن تقارير بيع محطة كهرباء بني سويف

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محطة كهرباء بني سويف قد تكون واحدة من أكبر أصول الدولة التي قد يتم بيعها.



وأضاف برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن المعلومات وردت في تقرير لوكالة بلومبرج التي أكّدت أن الدولة ستبيع 70% من محطة بني سويف للكهرباء لتحالف بريطانيا ماليزي مقابل ملياري دولار.



وأوضح أن هذا الأمر مهم لتوفير قوة دولارية فيتحسن سعر الدولار، مشددا على ضرورة هذا الطرح نظرا لقيمته المالية فضلا عن الاحتياج حاليا للمزيد من العملة الصعبة.



وطرح أديب عدة تساؤلات قائلا: «هل ده هيحصل معرفش.. هل هيتم الإعلان عن بيع المحطة قريبا معرفش.. هل التحالف ده هيبيع للدولة الكهرباء ولا هيبيع للمواطنين.. معرفش».



ولم يصدر أي إعلان رسمي أو حكومي عن بيع محطة كهرباء بني سويف، لكن تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد أعلن في فبراير الماضي، طرح الحكومة 3 محطات طاقة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي خلال عام، وذلك حتى الربع الأول من العام 2024.



وتضمنت الـ3 محطات، (محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء).