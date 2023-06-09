منسوب المياه يواصل الانخفاض في خزان أوكراني بعد تدمير سد كافخوكا

يواصل منسوب المياه في خزان كاخوفكا بمنطقة الحرب في خيرسون بجنوب أوكرانيا الانخفاض بعد تدمير سد كاخوفكا.



وقالت شركة "أوكرهيدرو إنيرجو" الحكومية القائمة على تشغيل محطة الطاقة الكهرومائية، إن منسوب المياه انخفض بمقدار حوالي خمسة أمتار منذ وقوع الكارثة يوم الثلاثاء الماضي، حيث وصل إلى 11.7 متر صباح اليوم الجمعة. وقل منسوب المياه نحو متر خلال 24 ساعة.



وأشارت الشركة إلى أن حائط السد، الذي لم يدمر تماما، وما زال يتداعي.



ويتمثل الهدف الآن في حجز مياه نهر دنيبرو في الخزانات الواقعة فوق محطة كاخوفكا لتوفير مخزونات من أجل الصيف.



وانخفضت المياه في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة خيرسون بمعدل 20 سنتيمترا مقارنة بأمس، وفقا لأولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون. وبلغ منسوب المياه اليوم الجمعة 5.38 متر.



وغمرت المياه 32 قرية وما يربو على 3600 منزل في المنطقة. وتم نقل أكثر من 2000 شخص ومئات الحيوانات إلى مواقع آمنة. ودعا بروكودين السكان إلى مغادرة المنازل المغمورة بالمياه.



وشبه أوليسكي، دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، بين العواقب الكارثية لدمار السد بـ"استخدام سلاح نووي تكتيكي".