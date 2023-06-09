كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل مرض نقص الصفائح الدموية، موضحا أن كل فرد يتعرض للجرح لكن الله تعالى جعل هناك «ميكانيزم» لوقف الدم حال الإصابات، من خلال انقباض الشرايين أو الأوردة، والتجلط الدموي، وتقليل الصفائح الدموية.

وقال موافي خلال برنامجه «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن هناك مرض مناعي بعدم وجود صفائح دموية لدى البعض، مما يؤدي للنزيف بسهولة.

وأضاف: علاج هذا المرض تناول الكورتيزون عند رقم محدد، علاوة على استئصال الطحال بعد رفع الكورتيزون.

وتابع: ممنوع تشخيص أمراض الدم بصورة الدم إلا في حالات نادرة، وهنا يحتاج المريض لبذل النخاع لاكتمال التشخيص؛ لأن الطب ليس علاجا ولكن تشخيص.