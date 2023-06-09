قال محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إنه من المستحيل منع حوادث هجوم أسماك القرش على الإنسان، وذلك في معرض تعليقه على حادثة التهام سمكة قرش لسائح روسي بمدينة الغردقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «مستحيل نمنع هذه الحوادث نهائيا.. لو كان هذا الأمر ممكنا لتمكنت الدول المتقدمة من منعها بنسبة 100%.. وهذا لا يحدث».



وأوضح أنّ الجهود التي يتم بذلها تستهدف تقليل احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث، وذلك عبر عدة إجراءات، منها تفعيل برنامج رصد هذه النوعية من الأسماك.



وأشار إلى توفير أجهزة تتبع متصلة بالقمر الصناعي لاستخدامها في رصد تحركات القروش والسلوك الحركي عموديا وأفقيا طوال العام.



ولقي روسي حتفه، بعد أن هاجمته سمكة قرش في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.