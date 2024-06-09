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الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين متجهتين لإسرائيل

وكالات
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 5:53 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 5:53 م

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر، وسفينتين متجهتين إلى إسرائيل في بحر العرب.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة (السبت)، نفذت القوات الصاروخية (تابعة للحوثيين) عملية عسكرية استهدفت المدمرة البريطانية دايموند في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "كما نفذت القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين في بحر العرب بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة، ضد سفينتين تتبعان شركات (لم يذكرها) انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

والسفينتان هما "نوردرني التي أصيبت بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب حريق فيها، و إم إس سي تافشي تعرضت لإصابة مباشرة"، بحسب سريع.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

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