أول تعليق من نتنياهو على استقالة جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استقالة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس من حكومة الطوارئ، بأنها تأتي في وقت غير مناسب.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلها إعلام عبري، "ليس هذا الوقت المناسب للانسحاب بل وقت توحيد القوى".

وأضاف نتنياهو "سنستمر حتى النصر وتحقيق أهداف الحرب وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس".

وتابع "بابي سيظل مفتوحا أمام أي حزب صهيوني مستعد للمساعدة في تحقيق النصر".

وكان جانتس أعلن قبل قليل استقالته من حكومة الطوارئ.

وقال جانتس في مؤتمر صحفي متلفز، "أعلن اليوم مغادرتي حكومة الطوارئ، خروجنا من الحكومة في ظل عدم استعادة المحتجزين في غزة أمر معقد".

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، قائلا "إسرائيل تحتاج إلى تحقيق النصر الحقيقي وهو ما يضع في الأولوية العليا عودة المحتجزين أكثر من البقاء في الحكم".

ودعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

كما دعا قادة الأحزاب إلى "الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة صهيونية قومية"، على حد قوله.