 مجموعة تونس.. ليبيريا تخطف فوزا قاتلا أمام ساوتاومي بتصفيات المونديال - بوابة الشروق
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مجموعة تونس.. ليبيريا تخطف فوزا قاتلا أمام ساوتاومي بتصفيات المونديال

محمد عاطف
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 6:44 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 6:44 م

حقق منتخب ليبيريا فوزًا قاتلا على حساب مضيفه ساوتاومي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدين منتخب ليبيريا بالفضل لمهاجمه الشيخ سيساي في تحقيق الانتصار أمام ساوتاومي، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب ليبيريا رصيده لـ 4 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد ساوتاومي بلا نقاط في المركز الأخير.

يُذكر أن منتخب تونس يتصدر هذه المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخبي مالاوي وغينيا الإستوائية.


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