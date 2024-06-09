محافظ الشرقية يتابع استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023- 2024

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، انتهاء المديرية من استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والمقرر انطلاقها غدا الإثنين، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

ومن المقرر أن يؤدي امتحان الثانوية العامة في محافظة الشرقية 51668 طالبا وطالبة، موزعين على 149 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق ودائرة المحافظة.

وكان محافظ الشرقية، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات، وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كل المرافق بجميع اللجان الامتحانية، وتزويدها بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو.

كما وجه بالانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وكذلك التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية، ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر.

من جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كل اللجان الامتحانية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة بالمدارس؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، مع الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو 2023.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، بجانب التواصل دائم مع المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز؛ لمتابعة أعمال الامتحانات واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورا، بجانب تشكيل لجان للمرور على المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذا أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، وتم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، مع توفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ، بجانب الانتهاء من تجهيزات الاستراحات وتوفير كل سبل الراحة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.