 الأهلي يهزم الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نهائي دوري سوبر السلة - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نهائي دوري سوبر السلة

علي البحيري
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 11:15 م

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز  على الاتحاد السكندري، في ثاني مواجهات نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.

‏‎أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وشهدت ندية وإثارة كبيرة من جانب الفريقين، وتألق «رجال سلة الأهلي» في الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 83-79.

‏‎وأثنى الجهاز الفني على ما قدمه اللاعبون من أداء فني والتزام شديد في الملعب، ساهم في تحقيق الفوز الأول للفريق في سلسلة مباريات النهائي.

وكان فريق الاتحاد قد حقق الفوز في المباراة الأولى على الأهلي بنتيجة 71-69.


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