الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا بإخلاء 3 موانئ للحوثيين قبل شن هجمات محتملة

أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي تحذيرا "عاجلا" بإخلاء ثلاثة موانئ يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، قبل غارات جوية محتملة،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل مساء اليوم الاثنين.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرا للمتواجدين في ثلاثة موانئ يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وهي "رأس عيسى والحديدة والصليف".

وقال أدرعي في منشور على منصة "إكس" للتواصل: "نظرا لاستخدام الحوثيين لهذه الموانئ في أنشطة إرهابية، نحث جميع المتواجدين فيها إلى إخلائها والابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم حتى إشعار آخر".

كان الجيش الإسرائيلي قد وجه تحذيرات مماثلة للموانئ في الماضي، ونفذ ضربات ضدها بعد عدة أيام .

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، دأبت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على مهاجمة إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، في ما تقول إنه دعم لحركة حماس الفلسطينية في غزة.

وردت إسرائيل بشن هجمات استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف قادة الحوثيين .

وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن "الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة " التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 مايو/أيار موافقة الحوثيين على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.