معرض إكسبو باليابان يعلق العروض المائية بعد رصد مستويات مرتفعة من البكتيريا

تم تعليق العروض المائية اليومية ومنطقة حمام السباحة الضحلة في معرض إكسبو 2025 في مدينة أوساكا باليابان مؤقتا بسبب تلوث بكتيري يتطلب أعمال تطهير وفحوصات سلامة، وذلك حسبما قال المنظمون اليوم الاثنين.

وتم وقف العرض المائي في منطقة " ووتر بلازا" منذ 4 يونيو الجاري، بعدما تم رصد مستويات لبكتريا الفيلقية أعلى 20 مرة من الحد القانوني في المياه، وذلك بعد أسبوع من رصد مستويات أقل من التلوث.

كما تم إغلاق منطقة مائية أخرى، يمكن للزوار أن يقوموا فيها بغمس أقدامهم في المياه والاسترخاء بسبب التلوث ببكتريا الفيلفية، التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.