ألمانيا: تسجيل أكثر من 12 جريمة خلال احتفالات عيد العنصرة بجزيرة سيلت

سجلت الشرطة في جزيرة سيلت الألمانية الواقعة في بحر الشمال، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد العنصرة، أكثر من اثنتي عشرة جريمة مشتبه بها.

وذكرت الشرطة، أنها حققت في 11 حالة اعتداء بسيط، وأوقفت شخصين يقود كل منهما سيارة للاشتباه في أن كلا منهما كان يقود سيارته تحت تأثير مواد مخدرة، كما سجلت بلاغًا عن حالة تحرش جنسي، وذلك حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: «عطلة عيد العنصرة تمثل دائمًا عطلة استثنائية في سيلت»، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من السياح – وخصوصًا من فئة الشباب والأثرياء – يزورون الجزيرة للاحتفال، مضيفًا أن الجزيرة كانت مكتظة هذا العام بشكل ملحوظ.

وبحسب الشرطة، وقعت حالات الاعتداء البدني أثناء الحفلات وفي محيطها.

ولفت قائدا السيارتين، وهما رجل وامرأة، انتباه الشرطة بسبب أسلوب قيادتهما، أما حادثة التحرش الجنسي المزعومة فقد وقعت داخل نادٍ ليلي في بلدة كامبن الفاخرة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله العام الماضي، قد أثار ضجة، إذ أظهر هتافات عنصرية وإيماءات مشابهة داخل إحدى الحانات في كامبن، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات في وقائع من بينها الاشتباه في التحريض على الكراهية.

وأُسقطت التهم عن رجلين وامرأة، بينما فُرض على أحد الرجال دفع مبلغ 2500 يورو لمؤسسة خيرية كشرط لإيقاف تنفيذ الحكم.