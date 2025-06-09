أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أنه لم يتوقع التأهل لكأس العالم 2026 سريعًا، مُشيرًا إلى جاهزية لاوتارو مارتينيز، لاعب الفريق لمواجهة كولومبيا في تصفيات المونديال.

وقال ليونيل سكالوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كولومبيا: "نحن فريق تنافسي ونستطيع اللعب بندية أمام أي منتخب، ومنتخب كولومبيا جيد جدًا، وهو في مستوى أفضل المنتخبات في العالم".

وأضاف: "واجهنا كولومبيا عدة مرات مؤخرًا، إنه منتخب يضم لاعبين مميزين ولديه أسلوب لعب واضح جدًا، وأتمنى أن نشهد مباراة جميلة غدًا".

وتابع: "استطعنا الحفاظ على أسلوب لعب ثابت، وهذا يمنحنا الكثير من الاطمئنان، وسنحدد سنحدد قائمة كأس العالم في المرحلة الأخيرة، ولا نستبعد شيئًا، ومن الأفضل الانتظار حتى اللحظة الأخيرة".

وأكمل: "اللعب بثلاثة مدافعين في الخلف قد يكون خيارًا أمامنا، لكنه ليس نظامي المفضل، ولدينا اللاعبين القادرين على تطبيقه إذا احتجنا لذلك".

وواصل: "لاوتارو مارتينيز في حالة جيدة جدًا، لقد منحناه بعض الأيام من الراحة لأنه كان يستحقها بعد موسم طويل، وسيكون متاحًا غدًا".

وأتم ليونيل سكالوني تصريحاته قائلًا: "لم أكن أتوقع حسم التأهل إلى كأس العالم بهذه السرعة، لأن التصفيات دائمًا ما تكون متقاربة وصعبة، كنا منتظمين في الأداء، وذلك أمر يستحق التقدير".