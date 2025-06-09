القبض على عالمة صينية بعد وصولها إلى أمريكا بزعم تهريبها مواد بيولوجية

ذكرت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على عالمة صينية لدى وصولها إلى الولايات المتحدة في مطار ديترويت، وهي القضية الثانية خلال أيام التي تتعلق بالتهريب المزعوم لمواد بيولوجية.

والعالمة الصينية متهمة بشحن مواد بيولوجية قبل أشهر إلى العاملين في أحد المختبرات بجامعة ميشيجان.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي، في ملف قضائي، هذه المادة بأنها مرتبطة ببعض الديدان وتتطلب تصريحا حكوميا.

وجرى إجراء مقابلة مع العالمة، والقبض عليها أمس الأحد بعد وصولها على متن رحلة جوية من الصين، حيث تسعى للحصول على درجة علمية متقدمة في جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، لقد خططت لقضاء عام في إكمال مشروع في جامعة ميشيجان.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن شحناتها، بما في ذلك ظرف مُحشو داخل كتاب، اعترضتها السلطات العام الماضي وفي وقت سابق من هذا العام.

وكانت الحكومة الأمريكية قد وجهت الأسبوع الماضي اتهامات لعالمين صينيين بالتآمر لتهريب فطر سام إلى الولايات المتحدة.

وتم إعادة أحدهما في مطار ديترويت إلى الصين العام الماضي، بينما تم القبض على عالمة وهي باحثة في جامعة ميشيجان وهي لا تزال رهن الاحتجاز.