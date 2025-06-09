الأهلي يعلن عن قميصه الثاني للموسم الجديد

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أعلن النادي الأهلي عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2025-2026، وذلك على هامش مشاركة الفريق الأول ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، من جلسة تصوير اللاعبين لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء قميص الأهلي الثاني باللون الأسود، مصحوب بـ 3 خطوط خضراء على الكتف، بجانب بعض الخطوط العشوائية باللون الأبيض على صدر القميص.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.