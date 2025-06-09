نائبة بالبرلمان الأوربي: أسطول الحرية يرسل رسالة سلام ضد الإبادة الإسرائيلية المريعة في غزة

قالت النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا باز، إن تحالف أسطول الحرية يرسل «رسالة واضحة إلى العالم، رسالة سلام وإنسانية ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة».

وأضافت خلال تصريحات للتلفزيون العربي مساء الإثنين، أن عددًا من أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بالإفراج عن المتطوعين على متن سفينة «مادلين» وحماية الأوروبيين الموجودين على متنها.

وشددت أن الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات غير القانونية على سفينة مادلين، وخاصة الاستيلاء على المساعدات الإنسانية التي كانت على متنها.

ودعت النائبة الأوروبية، إلى إيقاف العلاقات التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود «مجموعات متواطئة مع إسرائيل وحرب الإبادة» داخل البرلمان الأوروبي.

وشددت على ضرورة أن تكون مواقف الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكافة الأعضاء «موحدة» تجاه ما يحدث.

وانتقدت المواقف الأوروبية الحالية قائلة: «بعد عام ونصف من الإبادة، نرى أن هناك خجلا في التعبير عن هذا الموقف، يجب أن يكون هناك موقف أقوى لوقف إطلاق النار»، مؤكدة أن «عقاب الاتحاد الأوروبي لإسرائيل ليس كافيًا بعد الإبادة المريعة في غزة».

وقرر الاتحاد الأوروبي، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر دخول المساعدات إلى غزة وتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ووصلت السفينة مادلين التي تقل 12 ناشطًا دوليًا إلى ميناء أسدود بعد الاستيلاء عليها من قبل البحرية الإسرائيلية لمنع وصولها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، بعد أن أبحر 12 فرنسيًا وألمانيًا وبرازيليًا وتركيًا وسويديًا وإسبانيًا وهولنديًا في الأول من يونيو من إيطاليا بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.