مصرع 28 شخصا بينهم 4 أطفال في حادث سير في تنزانيا

لقي 28 شخصا حتفهم في ما وصفته السلطات التنزانية بأحد أسوأ حوادث السير في السنوات الأخيرة.

وقال بنجامين كوزاغا قائد الشرطة المحلية في بيان، إن مكابح شاحنة تعطلت مما أدى إلى اصطدامها بمركبتين إحداهما حافلة صغيرة، وسقوطهما في نهر في جنوب غرب البلاد، قرب الحدود مع زامبيا.

وأضاف كوزاغا أن بين الضحايا 10 نساء وأربعة أطفال، وحمل قائد الشرطة المحلية سائق الشاحنة مسئولية الحادث.

وتشهد تنزانيا باستمرار حوادث سير قاتلة. وفي تقرير حول السلامة المرورية نشر عام 2018، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الإحصاءات الرسمية في تنزانيا لعام 2016 سجلت سقوط 3256 قتيلا في حوادث السير، لكنها قدرت بأن الرقم الفعلي يتراوح بين 13 إلى 19 ألف قتيل.