«المسرح التجريبي» يمدد مهلة التقديم للعروض المصرية حتى 15 يونيو

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن تمديد فترة التقديم للعروض المسرحية المصرية الراغبة في المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين، لتستمر حتى 15 يونيو 2025، بدلاً من الموعد السابق.

يأتي القرار استجابة لرغبة عدد كبير من الفرق المصرية في إتاحة فرصة أوسع للمشاركة، وفي إطار دعم الحراك المسرحي المحلي وتشجيع التجارب الإبداعية الجديدة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2025، بمشاركة دولية واسعة، حيث يُعد المهرجان أحد أهم الفعاليات المسرحية التي تنظّمها وزارة الثقافة المصرية سنويًا منذ انطلاقه عام 1988، وتخصص منذ تأسيسه لدعم التجريب والابتكار في الفنون المسرحية، وتقديم رؤى جديدة تتجاوز الأشكال التقليدية في الأداء والتعبير المسرحي.

وكان باب التقديم للفرق العربية والأجنبية قد أُغلق بالفعل بعد اكتمال العدد المقرر من المشاركات، بينما يظل التقديم مفتوحًا فقط للفرق المصرية حتى الموعد المُعلن.

وتناقش الدورة الثانية والثلاثون محورًا فكريًا رئيسيًا بعنوان "المسرح ما بعد العولمة"، تستعرض من خلاله تأثير التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية على المسرح، والاتجاهات الفنية الجديدة التي نشأت في ظل هذه المتغيرات. ويأتي ذلك عبر عروض مسرحية متنوعة، وندوات فكرية، وورش عمل تطبيقية يشرف عليها متخصصون من مختلف دول العالم.

ودعت إدارة المهرجان الفرق المصرية المهتمة بالتجريب المسرحي إلى الإسراع بالتسجيل، والالتزام بالشروط الفنية والمعايير المعلنة، بما يضمن تقديم عروض نوعية تعكس غنى وتنوع التجربة المسرحية المصرية في هذا المحفل الدولي البارز.