الشرطة بشمال إيرلندا تلقى القبض على شخص بعد حادث طعن عنيف في بلفاست

قالت الشرطة في إيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على شخص للاشتباه في محاولته القتل وذلك بعد ما تعرض شخص آخر للطعن فى هجوم عنيف بسكين في منطقة سكنية في بلفاست.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الضحية إلى المستشفى بعد إصابته بإصابات خطيرة في الوجه والرقبة والظهر في وقت متأخر من أمس الاثنين. وأضافت أنها ألقت القبض على شخص، في الثلاثينات من عمره.

وأثار الهجوم اهتمام واسع النطاق بسبب الفيديوهات الصادمة للحادث التي تم تداولها عبر شبكة الانترنت. وأدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجوم، قائلا إنه " مثير للاشمئزاز" وأنه " لن يتسامح تجاه مشاهد عنف مثل هذه في شوارعنا".