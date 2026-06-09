مستشار وزير الصناعة: دعم الكهرباء والغاز للمصانع سينخفض تدريجيا

كشف المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، تفاصيل مبادرة "شمس الصناعة" التي انطلقت الشهر الماضي بهدف إدخال الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر "Extra News" على ضرورة تغيير الثقافة للتعامل مع "الشمس" كمورد لا يقل أهمية عن الغاز والبترول والمياه، موضحا أن المبادرة تهدف لتنويع مصادر الطاقة.

وقال إن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة يقلل "البصمة الكربونية"، وتساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لا سيما مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي التي بدأ تطبيقها في يناير 2026.

وأكد أهمية هذا التوجه لتجنب فرض "ضرائب كربون" على الصادرات المصرية، لافتا إلى بدء مصانع في إنتاج خلايا الطاقة الشمسية بمصر، وأخرى قيد الإنشاء.

وأضاف أن "دعم الطاقة الحالي للمصانع سواء بالغاز أو الكهرباء تدريجيا سينخفض حتى تكون هناك تنافسية في الصناعة، ولذلك لابد من بدائل ونستغل مواردنا من الشمس لتوليد الطاقة".

ونوه أن المبادرة تستهدف توليد 1000 ميجاوات بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه، من خلال تركيب الخلايا الشمسية على أسطح نحو 7 آلاف مصنع متنوع، بما يمثل 10% من إجمالي 70 ألف مصنع في مصر.

ولفت إلى التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي لبلورة آليات التمويل خلال اجتماعات الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك "شهية" لدى البنوك الأوروبية والشركاء المانحين للمساهمة في هذا التحول.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مبادرة شمس الصناعة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، والتي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف دعم تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات عبر خفض البصمة الكربونية، وتوفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية القابلة للاستخدام.