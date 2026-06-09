الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "الأوروبيين يركزون في الوقت الراهن على مواصلة الحرب أكثر من تركيزهم على مفاوضات السلام".

وقال بيسكوف، للصحفيين، في معرض تعليقه على الدور الوسيط للأوروبيين في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلا من مفاوضات السلام"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.

وقال بيسكوف إنهم لا يزالون بعيدين عن الاستعداد ليكونوا وسطاء، أولا، بدء جهود الوساطة بطرح شروط على روسيا هو أمر غير منطقي وغير صحيح، وبالطبع هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

ونوه بيسكوف، إلى أنه في الوقت الراهن ليس مدرجا على جدول الأعمال إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي ودونالد ترامب.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الحاجة إلى اتصالات مباشرة بين بوتين وترامب، "في الوقت الراهن لا يوجد أي اتصال على جدول الأعمال، خاصة وأنه يجب الإعداد جيدا لكل محادثة.