قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقة باب الزقاق، وعلى الشارع الرئيس القدس-الخليل، وفي محيط الدوار الروسي، كما سيرت دوريات راجلة في عدد من المناطق.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة آليات ثقيلة قرية حوسان غرب بيت لحم، كما دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي خطوطا رئيسة وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة.