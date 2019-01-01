ملك اسواتيني يبدأ زيارة لموريتانيا

بدأ الملك مسواتي الثالث، عاهل مملكة اسواتيني -اليوم الثلاثاء- زيارة لموريتانيا تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أجرى بقاعة كبار الزوار بمطار (أم التونسي) الدولي محادثات مع ملك اسواتيني، تناولت جهود البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية وإرادة قيادتيهما للمضي قدما في ترسيخها وتنويعها في مختلف المجالات.

يشار إلى أن مملكة (سواتيني) تقع في جنوب القارة الأفريقية، وتحيط بها جنوب إفريقيا وموزمبيق وعاصمتها هي (مبابان) ويبلغ عدد سكانها سبعمائة ألف نسمة أغلبهم من عرقية سوازي، وتعتبر اللغة السواتينية هي اللغة المستخدمة في المملكة، وتأتي اللغة الإنجليزية في المرتبة الثانية.. كما يتم تداول نوعين من العملة في المملكة، وهما الليلانغيني السوازي، والراند الأفريقي.

يتنوع الاقتصاد في مملكة اسواتيني، وذلك بسبب الثروات المعدنية والزراعية الموجودة بها ويشكل التعدين 13% من الناتج المحلي الإجمالي هناك، والنسيج ومعالجة السكري 37% من الناتج المحلي الإجمالي.