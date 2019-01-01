رئيس بيلاروسيا ينتقد سلوك روسيا بشأن «مباحثات التكامل» بين البلدين

انتقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سلوك الحكومة الروسية بشأن مباحثات التكامل بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة بحث المسائل الملموسة قبل لقاء رئيسي البلدين قريبا.

وقال لوكاشينكو - خلال لقاء مع الأمين العام لمجلس الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء- "لقد تم عقد الكثير من المحادثات، وجري إبلاغي اليوم بأن ما يتم هو مجرد وعود من الجانب الروسي".

وأضاف أن الحكومة الروسية - بما في ذلك رئيس الوزراء ميدفيديف - يقدمون الوعود بإعطاء جميع الأوامر والتعليمات لحل المسائل بشكل متكامل، و"لكنهم وعدونا ونسوا ذلك".

ودعا لوكاشينكو، الأمين العام لمجلس الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا جريجوري رابوتا إلى أخذ القضية تحت المراقبة للحصول على بعض النتائج في غضون بضعة أيام، من أجل وضع جدول أعمال، ومناقشة قضايا التكامل بين البلدين مع الرئيس الروسي في 18 يوليو الجاري.