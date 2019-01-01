إيطاليا تطرح المزيد من السندات للاستفادة من تراجع العائد

أصبحت إيطاليا، أحدث دولة تستفيد من تراجع العائد على السندات الأوروبية، من أجل خفض تكاليف قروضها.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة الإيطالية تعتزم طرح سندات فئة 3 سنوات و7 سنوات خلال الأسبوع الحالي، بعد أن تراجع العائد على هذه الفئات إلى أقل مستوى له منذ وصول الحكومة الائتلافية الشعبوية إلى السلطة في إيطاليا في يونيو 2018. كما فوضت الخزانة الإيطالية البنوك ببيع المزيد من سندات الخزانة التي يبلغ مداها 50 عاما.



وقد تراجع العائد على السندات إلى مستويات قياسية في مختلف أنحاء أوروبا على خلفية توقع إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة إجراءات تحفيز جديدة.



ورغم أن السندات الإيطالية تخلفت عن موجة صعود السندات الأوروبية ككل خلال النصف الأول من العام الحالي، فإنها أصبحت أفضل السندات أداء خلال الشهر الحالي بعد أن تجنبت إيطاليا عقوبات المفوضية الأوروبية بسبب الخلاف حول معدل عجز الموازنة الإيطالية ومعدل الدين العام الإيطالي، حيث ظل المستثمرون يسعون إلى الاستفادة من العائد على السندات الإيطالية باعتبارها من أعلى العوائد على السندات في أوروبا.



وأشارت بلومبرج إلى أن الحكومة الإيطالية فوضت عدة بنوك منها "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس جروب" الأمريكيين و"يوني كريديت" الإيطالي لبيع سندات تستحق السداد في 2067 بعائد سنوي قدره 8ر2%. في الوقت نفسه ارتفع العائد على السندات الإيطالية العشرية وهي السندات القياسية بمقدار 4 نقاط أساس إلى 78ر1% بعد إعلان تفويض البنوك.