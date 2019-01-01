سفير أوكرانيا لدى الولايات المتحدة يعلن عن لقاء مرتقب بين رئيس بلاده وترامب

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أعلن السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة فاليري تشالي، اليوم الثلاثاء، عن وصول فريق مبعوثي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري للتحضير للقاء بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال تشالي - في تصريحات إعلامية بثتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "سيصل مبعوثي زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع الجاري لنعمل معا على تحديد موعد الزيارة.. أعتقد أنها ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأكد ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات للزيارة بشكل كامل خلال شهري أغسطس أو سبتمبر، لافتا إلى أن سفارة بلاده تجري عملا مكثفا لتحديد محتوى اجتماع الرئيسين.