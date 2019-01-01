رئيس جامعة بني سويف يوقع مذكرة تفاهم بشأن مشروعات بحثية وعلمية مع «تندرما الإثيوبية»

وقع الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة والبروفيسور دونالد ما بندو نائب رئيس جامعة تندرما الأثيوبية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في عدد من المشروعات والأنشطة العلمية والبحثية، في إطار توجه الدولة بالتعاون مع القارة الإفريقية في شتى المجالات.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد مقلد مدير إدارة الوافدين ، وعدد من عمداء الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الغرض من المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين فىي مجال البرامج والدرجات الأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تدريب وتطوير أداء الخريجين وفتح أفاق تعاون بين الكليات المناظرة، علاوة على عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المشتركة وتبادل المعلومات والاستشارات .