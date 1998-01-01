النيابة تأمر بتشريح جثة رضيعة نهشتها الكلاب الضالة في الشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بانتداب فريق الطب الشرعي لتشريح جثة رضيعة حديثة الولادة، عثر الأهالي عليها طافية بمياه ترعة "الرفاعي" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فيما أفادت التحريات بأن الجثة تآكلت أجزاء منها بفعل نهشها بواسطة الكلاب الضالة.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفلة رضيعة طافية بمياه ترعة "الرفاعي" أمام قرية "أنشاص الرمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

تم انتشال جثة الصغيرة، التي تبين أنها حديثة الولادة، مجهولة الهوية، وتآكل أجزاء من الجثة بفعل تعرضها لنهش الكلاب الضالة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.