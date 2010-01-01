متحدث البترول: لدينا آمال كبيرة في تحقيق اكتشافات غاز جديدة في غرب المتوسط

قال الدكتور حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة لديها آمال كبيرة في تحقيق اكتشافات غاز جديدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر، مشيرًا إلى تحقيق نجاحات كبيرة على رأسها حقل ظهر في شرق المتوسط.

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن منطقة غرب المتوسط منطقة بكر تم إجراء مسح سايزمي بها، لافتًا إلى أن الوزارة تنتظر صدور القوانين الخاصة بالاتفاقيات التي تم عقدها مع شركات عالمية.

وأشار إلى أن الوزارة أبرمت ثلاث اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول في البحر الأحمر مع شركات عالمية كبرى، قائلًا إن برنامج التحديث والتطوير فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف، لزيادة الإنتاج وتعويض التناقص، هي استراتيجية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ولفت متحدث وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر تنتج أكثر من سبعة مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أنها تستطيع إنتاج أكثر من هذا.

وذكر أن الوزارة توجه الإنتاج الآن للاستهلاك المحلي، وتغطية احتياجات الكهرباء، والتوسع في صناعات القيمة المضافة كالبتروكيماويات، مضيفًا أن التصدير يتم وفقًا للتعاقدات الموجودة.

وتابع أن الأسعار منخفضة عند التصدير بقيم تحقق الربحية وعائد من التصدير، مستطردًا أن ترسيم الحدود بين مصر وقبرص ومصر والسعودية مكن الدولة من تحقيق مناطق اكتشاف في البحر الأحمر.