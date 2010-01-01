 الإحصاء: 0.1% تراجعا بمعدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي - بوابة الشروق
الخميس 9 يوليه 2020 9:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الإحصاء: 0.1% تراجعا بمعدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 9:20 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 9:20 ص

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن تراجع معدل التضخم خلال شهر (يونيو) الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% مقارنة بشهر (يونيو) من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.

وأوضح الإحصاء - في بيانه الشهري لأسعار المستهلكين والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه - أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.6 % مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 101.6نقطة، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنحو 0.4 %مقارنة بالشهر المناظر من عام 2019.

وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم بالحضر بنحو0.1% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليبلغ 107.7نقطة، في حين بلغ على أساس سنوي 5.6% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفي الريف، ارتفع معدل التضخم الشهرى بنحو 0.3% مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.4نقطة وعلى أساس سنوى بلغ معدل التضخم 6.4 % مقارنة بشهر المناظر من العام الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك