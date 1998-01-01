محافظة القاهرة: إزالة 4 عقارات بحي الخليفة لتعارضها مع محور الحضارات

قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان عبد المنعم، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال التطوير المتعلقة بإنشاء كوبري "محور الحضارات" بمنطقة التونسي بحي الخليفة؛ وإزالة العقارات المتعارضة مع خط سير الكوبري، موضحة أنه تم استكمال أعمال الإزالة تحت إشراف الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي، وسامية بكري، سكرتير الحي.

وأضافت عبد المنعم، في بيان اليوم الخميس، أنه تم إزالة 4 عقارات بمنطقة التونسي كانت تعيق سير الأعمال الجارية بمحور الحضارات وتعطل عملية الانتهاء من إنشاء المحور الذي يساعد على السيولة المرورية بالمنطقة، مشيرة إلى تسكين عدد من أسر هذه العقارات بمنطقة بدر، بعد إزالة مساكنهم وتعويضهم بشقق بديلة جاهزة ومفروشة، علاوة على استكمال أعمال الإزالات على مدار الأيام المقبلة، لإخلاء كل ما يتعارض مع مسار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق حي الخليفة.

وأكدت أن أعمال الإزالة والهدم للعقارات الأربعة تمت بحضور قوات حماية إنفاذ القانون من قسم شرطة الخليفة والإدارات المختصة بالحي، لافتة إلى أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات القادة السياسية بالدولة لتنفيذ خطط تطوير المحاور والطرق بجنوب العاصمة.

ووجهت بضرورة الاهتمام بالارتقاء بجميع أحياء المنطقة الجنوبية والسعي المستمر لتطويرها، بجانب التأكيد على أهمية التواجد الميداني الدائم للجميع، مناشدة المسؤولين بنطاق كل حي بترك المكاتب ومتابعة الأعمال بشكل مباشر حتى يتم التوصل إلى أعلى مستوى من الأداء ضمن المجهودات المبذولة للانتهاء من أعمال التطوير المتعلقة بكوبرى "محور الحضارات" بمنطقة التونسى بحي الخليفة.