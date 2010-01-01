المستشار الطبي للوزراء: التكفل بعلاج سائق أعاد حقيبة مجوهرات لصاحبها

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن التكفل بعلاج المواطن محمد صبري، سائق توك توك أعاد حقيبة مجوهرات لصاحبها، أقل ما يتم تقديمه لشخص أمين، مشيرًا إلى أن السائق يستحق أكثر من ذلك.

وأضاف «المصري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن تشخيص وعلاج السائق سيكون على نفقة الدولة، لافتًا إلى التنسيق مع مستشفى الحلمية العسكرية، لعلاجه غدًا صباحًا.

وأكد أن مستشفى الحلمية العسكرية أفضل مركز لعلاج الحروق ومشاكل القدم التي يعاني منها السائق في الشرق الأوسط، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع مدير المركز وتشخيص حالته على نفقة الدولة.

وكان المواطن محمد صبري من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، الذي يعمل سائق توك توك، قد عثر على حقيبة مجوهرات ولم يكن يعرف صاحبها.

وبحث سائق التوك توك عن صاحبها وسلمها له، ويدعى حمدى فتوح صاحب محل مجوهرات من نفس القرية وكافأه على أمانته، خاصة أنه يعانى من ظروف مرضية بقدمه المصابة التي تحتاج لمبلغ كبير من المال لعلاجها.