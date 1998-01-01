نعت الفنانة هالة فاخر، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية يوم الأحد الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائلة: «الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بيت ريا وسكينة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن «الجداوي» لم تترك شخصًا لديه مشكلة إلا وسألت عنه، قائلة إن الراحلة كانت تتحدث معها وتطمئن عليها يوميًا عندما مرضت، أثناء رحلة عمل في بيروت.

وتابعت: «الواحد ملحقش يفوق حسن حسني ورجاء الجداوي، الحبايب التي فارقونا كتير، ولسنا معترضين على قضاء الله»، داعية: «ربنا يرحمهم ويجعل مرضها جزاء على كل خير قدمته في حياتها، ويصبر ابنتها أميرة».

وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.