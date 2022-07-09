تموين دمياط: تحرير 48 محضرا للمخالفين خلال حملات ليلة عيد الأضحى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المحاسب علي الغزاوي، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري والصحة، حملات بمناطق مختلفة خلال ليلة العيد، أسفرت عن تحرير 48 محضرا للمخالفين.



وأوضح بيان أصدرته مديرية التموين بدمياط، اليوم السبت، أن المخالفات تضمنت بيع لحوم مكشوفة، وذبح خارج المجزر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع و اسطوانات الغاز، وغش تجاري وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المنشآت.



وقال المحاسب علي الغزاوي، إن المديرية التموين صرفت حصص الدقيق للمخابز المدعمة، ونظمت حملة للمرور على المخابز للتأكد من توافر الخبز، وكذلك توافر السلع التموينية لدى البداليين التموينيين،



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، مع تكثيف الجهود خلال عيد الأضحى المبارك.