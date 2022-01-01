انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، مساء الجمعة، جثة شاب عُثر عليه غارقًا في مياه الترعة الكبيرة، بناحية البركاتية بنطاق عزبة الجامع التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية بنطاق عزبة الجامع التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو حسني محمد أمين حسني، 22 عامًا، طالب، مُقيم في عزبة أبو عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.