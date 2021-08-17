محافظ الدقهلية: توفير 394 رأس ماشية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، توفير 394 رأس ماشية من خلال الجمعيات الأهلية؛ لذبحها وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وكلف مختار الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإشراف الكامل على أعمال توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة، من خلال الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة.

وأكد أن الأسر الأولى بالرعاية تأتي على رأس الأولويات، والمحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة من أبناء المحافظة.

وأوضح أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع هذه الفئات على رأس الأولويات، فان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون، والتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في هذا المجال، لتشمل المساعدات التي يتم تقديمها في كافة المجالات جميع الأسر الأولى.