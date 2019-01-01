السجن 3 سنوات لمتهين سرقا غطائين لبالوعات صرف صحي ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهين سرقا غطائين لبالوعات الصرف الصحي ببورسعيد، وذلك في القضية رقم 284 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

وتعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم شرطة حي المناخ، والمتهم فيها كل من عادل رضا جمعة السعيد، وهشام أسامة عماد الدين، ويعملان في بيع الفاكهة والخضروات، حيث سرق المتهمين غطائي بالوعة والمستعملة في مرفق الصرف الصحي، المملوكة للدولة، والمنشأة للنفع العام.

وشهد أشرف سعد أبو العينين الديب مدير شبكة الصرف الصحي بحي المناخ، أنه حال قيامه بمهام عمله بالمرور على شبكه الصرف الصحي بالحي، فوجئ بسرقة اثنين من أغطية البالوعات والتابعة لشركة الصرف الصحي.

كما قدم فيديو مصور لواقعة السرقة، فيما شهد أحمد فتحي الجمل نقيب شرطة، ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ، أن تحرياته السرية التي أجراها توصلت لصحه ارتكاب المتهمين لواقعة سرقة اثنين غطاء بالوعة مملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومعدة للنفع العام، وذلك حال كونهما محرزين لمنشار حديدي وأزميل.

وقضت هيئة محكمة جنايات بورسعيد بحكمها المتقدم.