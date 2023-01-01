البوسنة تطالب الناتو بنشر قوات على أراضيها

طلب رئيس مجلس النواب في البوسنة والهرسك، دينيس زفيزديك، من حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر قوات في منطقة برتشكو شمال شرق البلاد.

وأوضح زفيزديك في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن قمة زعماء الناتو المقررة يومي 11-12 يوليو الجاري في ليتوانيا، ستناقش الوضع في غربي البلقان.

وتابع قائلا: "عبر نشر الناتو قوات في برتشكو، يمكن منع مشروع انفصال جمهورية صربسكا (صرب البوسنة)، أحد الكيانين في البلاد"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وفي أبريل الماضي، قال زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، إنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي دولة مستقلة عن بقية البوسنة ما لم يتم حل الخلاف حول قانون الملكية.

وأثارت النزعة القومية الصربية المتشددة لدوديك وموقفه المؤيد لروسيا مخاوف من أن البوسنة قد تقسم مرة أخرى على أسس عرقية بعد مرور أكثر من ربع قرن على انتهاء حربها الطاحنة.

ووفقا للدستور، يجب على البرلمان الوطني اعتماد قانون ملكية يسري على جميع أنحاء البوسنة، لكن دوديك يقول إن هذا القانون يحرم منطقة الصرب في البوسنة من حقها في أراضيها وأنهارها وغاباتها.