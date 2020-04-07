النصر يرفض الاستسلام في صفقة زاها

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يرفض نادي النصر السعودي الاستسلام في صفقة الإيفوراي ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس الإنجليزي، رغم رفضه عرضًا ضخمًا للانتقال لصفوف العالمي.

وفقًا لشبكة "RMC Sport" الفرنسية، رفض ويلفريد زاها الذي انتهى عقده مع كريستال بالاس، عرض النصر بالحصول على 20 مليون يورو سنويا، في عقد مدته 3 أعوام.

أضافت الشبكة الفرنسية:" لم يفقد النصر الأمل في الحصول على توقيع زاها، وسيواصل ضغطه لإقناع صاحب ال 30 عاما بالقدوم للدوري السعودي للمحترفين".

أشارت الشبكة إلى أن ويلفريد زاها المطلوب أيضا من ناديي لاتسيو الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لم يغلق المفاوضات مع النصر تماما.

أتمت:" سيحاول النصر إقناع زاها ربما بعرض أعلى ماليا لينضم إليه هذا الصيف".

ونجح النصر في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من نادي إنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا، بعقد حتى 2026.

إلى جانب تعاقده مع صفقاته العالمية بضم الأسطورة كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.