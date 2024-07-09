 البرهان ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان ترقية وتطوير التعاون المشترك - بوابة الشروق
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البرهان ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان ترقية وتطوير التعاون المشترك

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 2:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 2:39 م

ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، جلسة المباحثات المشتركة بقصر الضيافة في مدينة بورتسودان.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الثلاثاء، رحب البرهان، بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، مشيراً إلى الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن سعادته بزيارة السودان، موضحًا أن بلاده تنظر بعين الاعتبار لعلاقتها مع السودان في مختلف المجالات.

وبحسب البيان، ركزت المباحثات بين الجانبين على ضرورة ترقية وتطوير التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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