مسئولة أمريكية تبدأ جولة بالشرق الأوسط لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن مساعدة الوزير لشئون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تسافر في جولة إلى الشرق الأوسط خلال الفترة من 8 إلى 14 يوليو، تشمل الإمارات، وقطر، ومصر، والأردن، وإسرائيل، والضفة الغربية، وإيطاليا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ليف تلتقي المسؤولين الحكوميين لمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كما تجري ليف مناقشات إضافية بشأن فترة ما بعد انتهاء الحرب بطريقة تبني سلاماً وأمناً دائمين، بحسب البيان.