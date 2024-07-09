حماس: تواصل حرب التجويع ينذر بكارثة إنسانية

قالت حركة حماس، إن «حكومة الاحتلال تواصل حرب التجويع وفرض حصارٍ مُطبِقٍ على شعب فلسطين في قطاع غزة، وتمنع دخول شاحنات المساعدات الغذائية لليوم الرابع والستين على التوالي، كما ينفذ المستوطنون عمليات حرقٍ ممنهجة للمساعدات على معبر كرم أبو سالم».

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «سلوك حكومة الاحتلال والمستوطنين يُعدُّ ممارسة لأبشع صور حرب التجويع ضد المدنيين العزّل، الذين يواجهون حرب إبادة شاملة منذ أكثر من تسعة أشهر».

وذكرت أن «الكارثة الإنسانية، والمجاعة التي تتسع وتشتَدّ خصوصاً في محافظَتَي غزّة والشمال، هي نتاج قرار إسرائيلي إجرامي متواصل، مدعوم من الإدارة الأمريكية المتواطئة، بمنع سُبُل الحياة عن أبناء شعب فلسطين في القطاع، رغم القرارات الأممية، وأوامر محكمة العدل الدولية، التي شددت على ضرورة إدخال المساعدات اللازمة إلى جميع مناطق قطاع غزة، وهو ما يُعَدُّ استخفافاً كاملاً بالمنظومة الدولية وقراراتها».

وأشارت إلى أن «تواصل حرب التجويع ينذر بكارثة إنسانية وبسقوط المزيد من الأطفال والمدنيين الأبرياء»، مضيفة: «على المجتمع الدولي التحرّك الفوري لإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات والإغاثة دون عوائق، وردع هذا العدو المجرم، وإخضاعه للقوانين الدولية، وجلب قادته المجرمين إلى المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية بحق المدنيين».