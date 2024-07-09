قال مصدر رفيع المستوى، إن «مصر أكدت موافقها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، أن هناك اتفاقًا حول الكثير من النقاط، لافتًا إلى استئناف مفاوضات الهدنة غدا بالدوحة وبعد غد بالقاهرة.

ويتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) إلى الدوحة، الأربعاء، للبحث في اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حسبما أفاد مصدر مطّلع على جهود الوساطة وكالة فرانس برس الاثنين.

من جهته، قال مصدر رفيع المستوى، إن «الوفد الأمني المصري يتجه غدا للدوحة، في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل؛ للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت».

وأفاد المصدر باستمرار مفاوضات الهدنة في القاهرة، اليوم، وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة.